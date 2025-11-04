Grande Fratello sondaggio televoto | Grazia Francesca e Simone Giulia Domenico
Abbiamo aperto un nuovo sondaggio del Grande Fratello 2025, sul televoto che Simona Ventura ha aperto nel corso della puntata andata in onda il 3 novembre. Il pubblico avrà solo qualche giorno di tempo per salvare il proprio concorrente preferito da un’eventuale eliminazione. Ricordiamo che lunedì 10 novembre 2025 un gieffino verrà eliminato definitivamente. Questa volta vediamo sfidarsi Grazia Kendi, Francesca e Simone, Giulia Soponariu e Domenico D’Alterio. Ma andiamo al sondaggio ora. Sondaggio Grande Fratello ultima ora oggi: chi sarà l’eliminato il 10 novembre?. Dopo l’eliminazione di Francesco Rana, Simona Ventura ha aperto un nuovo televoto che vede protagonisti Grazia, Francesca e Simone, Giulia e Domenico. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
