Grande Fratello Simona Ventura non sopporta Cristina? Intanto gli ascolti tv di ieri sono allarmanti!

Clima teso nello studio del Grande Fratello 2025, dove la settima puntata ha regalato scintille, confronti infuocati e momenti di forte tensione. Ma stavolta a far discutere non sono stati soltanto i concorrenti della casa: al centro dell'attenzione è finito il rapporto tra Simona Ventura e Cristina Plevani. Sempre più spettatori, infatti, notano come l'ex vincitrice del reality sia spesso messa in secondo piano, con interventi tagliati o interrotti. E il pubblico inizia a chiedersi: Ventura non la sopporta? Nel frattempo, mentre la puntata andava in onda tra colpi di scena e ritorni a sorpresa, gli ascolti hanno segnato un campanello d'allarme non da poco per Mediaset.

