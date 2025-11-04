Grande Fratello scintille tra Omer e Simone dopo la diretta | Francesca accende la miccia e Jonas sbotta

Dopo la puntata del 3 novembre, Omer accusa Francesca di falsità. Simone prende le difese della madre e scoppia una lite che coinvolge anche Jonas, Domenico e Ivana. Dopo la settima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 3 novembre, la tensione nella Casa è esplosa in un acceso confronto tra Omer Elomari e Simone De Bianchi. A trovarsi inevitabilmente coinvolta nella discussione è stata anche Francesca Carrara, madre di Simone, mentre la lite si è rapidamente estesa facendo intervenire altri gieffini. Tutto è iniziato quando Omer, visibilmente infastidito, ha espresso il suo malcontento per alcune parole pronunciate da Francesca durante la diretta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, scintille tra Omer e Simone dopo la diretta: Francesca accende la miccia e Jonas sbotta

