Grande Fratello Mediaset blocca i raddoppi | ascolti troppo bassi si torna alla singola puntata settimanale

È durato appena una settimana l’esperimento dei raddoppi del Grande Fratello. Dopo il deludente risultato della puntata andata in onda giovedì scorso, Mediaset ha deciso di interrompere subito la doppia programmazione. Il reality condotto da Alfonso Signorini tornerà così al suo appuntamento fisso del lunedì sera, con la prossima puntata prevista per il 10 novembre 2025. Una scelta inevitabile, visto l’andamento degli ascolti e la risposta tiepida del pubblico che, a quanto pare, non ha apprezzato il raddoppio settimanale. Ascolti in calo: flop del giovedì. Il tentativo di testare il programma in una serata libera dalla concorrenza diretta di Blanca non ha dato i risultati sperati. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

