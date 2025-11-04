Grande Fratello l’addio a King Rana e il patto della banana | le nostre pagelle
Una puntata immersa in un clima di ostilità quella del Grande Fratello condotto da Simona Ventura, andata in onda lunedì 3 novembre 2025. Non aiuta lo share fisso intorno al 14%, dopo il minimo storico del 30 ottobre con il 13,1%. Non solo continuano le tensioni tra Valentina e Beatrice per il triangolo amoroso con Domenico, ma la ragazza di Scampia si è scagliata pesantemente contro l’intera Casa, soprattutto con le concorrenti. Quest’ultime non credono alla sua sincerità e pensano sia solo un teatrino per rimanere fissa nel reality. A stemperare un po’ la tensione, l’ingresso di Claudio Amendola come superospite, che ha fatto una sorpresa a Donatella. 🔗 Leggi su Panorama.it
