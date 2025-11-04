Grande Fratello | Jonas Domenico e Simone contro Omer e Rasha | Non credo a questa storiella

Nella Casa, all'indomani della puntata di ieri, lunedì 3 novembre, alcuni degli inquilini del GF - Jonas, Domenico e Simone - hanno espresso perplessità su Omer e Rasha. Ecco cosa è successo!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello: Jonas, Domenico e Simone contro Omer e Rasha: "Non credo a questa storiella"

