Grande Fratello, dal ritorno di Valentina ad un ospite VIP in Casa, come è decollata la puntata del 3 novembre. La puntata del Grande Fratello NIP andata in onda lunedì 3 novembre ha segnato un punto di svolta in questa edizione, tra confronti accesi, momenti di tensione emotiva e qualche scivolone di troppo. Il meglio L'intervento della mamma di Rasha Altro momento di grande impatto emotivo è stato quello che ha visto protagonista Rasha Younes, chiamata ad ascoltare un messaggio della madre rivolto a lei e a Omer Elomari.

© 361magazine.com - Grande Fratello, il meglio e il peggio della puntata del 3 novembre