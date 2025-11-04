Grande Fratello Grazia Kendi disperata e in lacrime per la Nomination di Benedetta Stocchi
Cambiano le alleanze nella casa del Grande Fratello? La Nomination di Benedetta Stocchi fa scoppiare in lacrime Grazia Kendi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Nuovo appuntamento per il Grande Fratello, ecco le pagelle: anche questa volta si parte dal triangolo che nessuno aveva considerato e di cui iniziamo ad essere un po' pieni, quello formato da Valentina, Domenico e Benedetta. Il gioco inizia ad entrare nel viv
Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Domenico, Francesca e Simone, Giulia e Grazia. #GrandeFratello
Grande Fratello, Grazia Kendi disperata e in lacrime per la Nomination di Benedetta Stocchi - La Nomination di Benedetta Stocchi fa scoppiare in lacrime Grazia Kendi.
Mattia Scudieri lascia la fidanzata Carlotta per Grazia al Grande Fratello?/ Lei lo asfalta sui social! - Mattia Scudieri e Grazia Kendi al Grande Fratello 2025 sono innamorati?
Grazia Kendi in lacrime dopo la nomination di Benedetta: "Tra amiche non si fa"/ Sfogo al Grande Fratello - Grazia Kendi, nominata da Benedetta durante la puntata del Grande Fratello 2025, crolla in lacrime e si sfoga: "Tra amiche non si fa...