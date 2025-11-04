Grande Fratello Francesco Rana torna sui social dopo l' eliminazione | Ho cercato di essere me stesso senza strategie

A distanza di alcune ore dalla sua eliminazione, Francesco Rana è tornato sui social per fare un bilancio della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello e ringraziare tutti per il sostegno ricevuto. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Francesco Rana torna sui social dopo l'eliminazione: "Ho cercato di essere me stesso, senza strategie"

