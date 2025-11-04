Grande Fratello | Francesco Rana eliminato! Tutte le nomination e cosa è accaduto nella settima puntata
Il vigile pugliese lascia il reality dopo essere risultato il meno votato dal pubblico. Tra confronti infuocati, flirt e sorprese, la settima puntata non ha deluso le aspettative. Lunedì 3 novembre è andata in onda su Canale 5 la settima puntata del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura. Nel corso della serata Francesco Rana ha lasciato la Casa: il vigile pugliese è risultato infatti il meno votato dal pubblico al televoto. Al termine della puntata quattro concorrenti sono finiti in nomination, ma questa volta il meno votato non sarà eliminato. Chi è stato eliminato nella puntata del 3 novembre Francesco Rana, 29 anni, originario di Giovinazzo, è agente di polizia locale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
