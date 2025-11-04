Grande Fratello Francesco Rana eliminato | quattro concorrenti in nomination
Francesco Rana eliminato nella puntata del 3 novembre del Grande Fratello. In nomination finiscono 4 concorrenti: Francesca e Simone, Grazia Kendi, Giulia Soponariu e Domenico D'Alterio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il pubblico ha deciso: Francesco deve abbandonare definitivamente la Casa di #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook
Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Domenico, Francesca e Simone, Giulia e Grazia. #GrandeFratello - X Vai su X
Grande Fratello, Francesco Rana eliminato: quattro concorrenti in nomination - In nomination finiscono 4 concorrenti: Francesca e Simone, Grazia Kendi, Giulia Soponariu e Domenico D’Alterio. Riporta fanpage.it
Grande Fratello: Francesco Rana eliminato, le percentuali del televoto - Il televoto ha deciso: il concorrente di Giovinazzo deve abbandonare la Casa. Scrive mondotv24.it
Grande Fratello, settima puntata: eliminato Francesco Rana, Valentina fa il panico nella Casa e bacia Domenico. I nominati sono… - La settima puntata del Grande Fratello è appena terminata, ecco il nostro consueto resoconto (QUI per leggere quanto accaduto la scorsa settim ... Come scrive isaechia.it