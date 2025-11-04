Grande Fratello Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati | Scegliamo la verità non l’abitudine

Dopo undici anni insieme, l'ex coppia del GF 13 ufficializza la separazione. Una decisione condivisa per proteggere ciò che di bello hanno costruito insieme. Dopo undici anni di amore e due figlie, Giovanni Masiero e Francesca Rocco hanno annunciato ufficialmente la fine del loro matrimonio. I due ex concorrenti del Grande Fratello 13, che si erano conosciuti e innamorati proprio all'interno della Casa più spiata d'Italia, hanno comunicato la separazione attraverso un lungo post condiviso sui rispettivi profili social. Una storia nata sotto le telecamere Era il 2014 quando, davanti alle telecamere del reality, Francesca e Giovanni si sono incontrati per la prima volta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati: “Scegliamo la verità, non l’abitudine"

Approfondisci con queste news

Omer a Simone: “Io non sono una persona che gioca sporco” #GrandeFratello Guarda il video completo: - X Vai su X

Grande Fratello. . Ivana sulle Nomiantion: “Mattia, io mi sognerei di fare il vostro nome” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Il-chiarimento-tra-Ivana-Flaminia-e-Mattia - facebook.com Vai su Facebook

GF, scoppia la coppia storica: svelati i motivi ufficiali dietro la rottura - Giovanni Masiero e Francesca Rocco si sono lasciati: i motivi che hanno portato alla fine di uno degli amori più celebri del Grande Fratello. Da donnaglamour.it

Grande Fratello, Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati: “Scegliamo la verità, non l’abitudine" - Una decisione condivisa per proteggere ciò che di bello hanno costruito insieme. Lo riporta movieplayer.it

Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati: "Il nostro amore si è spento" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati: 'Il nostro amore si è spento' ... Come scrive tg24.sky.it