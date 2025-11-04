Grande Fratello | finisce l’amore tra Francesca e Giovanni
Francesca Rocco e Giovanni Masiero si separano dopo 11 anni: ecco cosa li ha portati a questa scelta e come si sono trasformati in amici per amore delle loro figlie Hai mai visto un amore nato davanti a milioni di spettatori finire in punta di piedi? Francesca Rocco e Giovanni Masiero, la coppia simbolo del Grande Fratello 2014, ha deciso di chiudere il capitolo più lungo e intenso della loro vita: undici anni d’amore, due figlie, e un legame che ha fatto sognare. Ora, però, quella favola si trasforma in qualcosa di nuovo. Con parole cariche di emozione, Francesca ha annunciato su Instagram la fine della relazione. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
