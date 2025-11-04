Grande Fratello duro scontro nella notte tra Omer Elomari e Simone De Bianchi | ecco cosa è successo VIDEO

Scintille al Grande Fratello subito dopo l'ultima puntata: Omer Elomari e Simone De Bianchi si scontrano duramente, coinvolgendo tutto il resto della Casa: "Vuole farmi fare brutta figura". 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, duro scontro nella notte tra Omer Elomari e Simone De Bianchi: ecco cosa è successo (VIDEO)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Grande Fratello, le pagelle: Simona Ventura sbrocca (5,5), l'ultimatum di Valentina (7), Cristina on fire (8), il "patto della banana" fa cilecca (4) - facebook.com Vai su Facebook

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Domenico, Francesca e Simone, Giulia e Grazia. #GrandeFratello - X Vai su X

La nuova concorrente è una furia e duro scontro in casa: succede di tutto al Grande Fratello - All’interno di Mediaset c’è grande curiosità per ciò che accade all’interno della casa del ... Riporta temporeale.info

GF, durissimo scontro tra Jonas e Giulia. Lui: “Infame e incoerente” Lei: “Co*****e” - Grande Fratello: è scontro acceso tra Giulia Soponariu e Jonas Pepe Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello. Si legge su tuttosulgossip.it

Tensione al Grande Fratello: scontro acceso tra due gieffini - Tensione nella Casa del Grande Fratello: scontro acceso tra Grazia e Francesco, cos’é accaduto nelle ultime ore ... Segnala 361magazine.com