Grande Fratello | Anita e Jonas sempre più vicini la confessione di Ivana dopo la puntata VIDEO

Ivana Castorina ha deciso di rompere il silenzio e condividere il suo punto di vista sul rapporto nato nella Casa del Grande Fratello tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello: Anita e Jonas sempre più vicini, la confessione di Ivana dopo la puntata (VIDEO)

Approfondisci con queste news

I consigli di Simone a Francesca: “Non tornare indietro” #GrandeFratello Guarda il video completo: - X Vai su X

Grande Fratello. . Ivana sulle Nomiantion: “Mattia, io mi sognerei di fare il vostro nome” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Il-chiarimento-tra-Ivana-Flaminia-e-Mattia Vai su Facebook

Grande Fratello, Jonas vuole baciare Anita ma lei frena: “C’è affinità ma…” - Il loro legame diventa sempre più speciale e di certo non sta passando ... Come scrive ilsipontino.net

Grande Fratello: Anita e Jonas sempre più vicini, la confessione di Ivana dopo la puntata (VIDEO) - Ivana Castorina ha deciso di rompere il silenzio e condividere il suo punto di vista sul rapporto nato nella Casa del Grande Fratello tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta. Si legge su comingsoon.it

Jonas Pepe e Anita Mazzotta, flirt al Grande Fratello? Lei: “Ecco perché non l’ho baciato”/ Silenzio rotto - Lei: "Ecco perché non l'ho baciato" Silenzio rotto durante la diretta ... Segnala ilsussidiario.net