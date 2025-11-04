Grande Fratello 3 novembre | nominati eliminato e le sceneggiate della serata

Roma, 3 novembre 2025 - La settima puntata del Grande Fratello, quella di lunedì 3 novembre, ha visto per la prima ora a mezza il dibattito concentrato solo ed esclusivamente di nuovo sul teatrino che vede protagonisti Domenico, la fidanzata Valentina che è rientrata ovviamente di nuovo nella Casa, e Benedetta. Durante la serata di lunedì 3 novembre nella Casa è entrato anche per qualche minuto l’attore Claudio Amendola. Lui, a differenza di Valentina, non ha urlato sproloqui contro tutto e tutti. La puntata è stata caratterizzata anche da un’eliminazione e da nuove nomination. Il triangolo fra Valentina, Domenico e Benedetta al Grande Fratello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Grande Fratello 3 novembre: nominati, eliminato e le sceneggiate della serata

