Grande Fratello 2025 Rasha incontra la mamma | vive le tue emozioni con Omer | Video Mediaset

Una bella emozione per Rasha al Grande Fratello 2025: la concorrente incontra la mamma Basima che la invita a lasciarsi andare e a vivere le sue emozioni con Omer. Grande Fratello 2025, Omer parla di Rasha e incontra la mamma Basima. Nella casa del Grande Fratello 2025 Omer e Rasha sono sempre più complici, ma la bella concorrente di origini palestinesi è molto frenata. " Lo sapevo già che fosse molto frenata. Non è una persona che si lascia così andare, ha tanto rispetto prima di tutto verso la famiglia che la stanno guardando. Non so se avete visto che non mi permetto di andare oltre i limiti che ha messo" – racconta Omer a Simona Ventura nel segreto della mistery room.

