Grande Fratello 2025, Valentina e Domenico: ultimo atto nella casa. Nella casa del Grande Fratello 2025 va in scena l’ultimo atto del teatrino Valentina e Domenico. La donna in mistery room dà un ultimatum al compagno: “ cambi posto, ti allontani da Benedetta, cominci a pensare a te e a fare il tuo gioco. Ha una collana che gli ha regalato Benedetta. Questa storia deve finire qua, io devo ritornare perchè Paola vuole vedere il papà e non per fare questi teatrini di Beautiful. Quindi decidi tu”. Domenico replica: “ non ho nulla da decidere, per me la famiglia avanti a tutto. Per me me ne posso anche andare, da oggi in poi mi allontano definitivamente da quella ragazza”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, l’ultimatum di Valentina a Domenico: “allontanati da Benedetta” | Video Mediaset