Grande Fratello 2025 l’ingresso di Claudio Amendola e la sfida con Donatella | Video Mediaset
Al Grande Fratello 2025 un ospite speciale entra nella casa: si tratta di Claudio Amendola che arriva per un esperimento con Donatella. Ecco cosa è successo. Claudio Amendola al Grande Fratello 2025: l’incontro con Donatella. Claudio Amendola entra nella casa del Grande Fratello 2025 per un esperimento con protagonista Donatella. La casalinga di Bari si ritrova all’improvviso a stretto contatto con l’attore romano. “ Devo parlarti un secondo, anzi è proprio di questo che devo parlarti. Sono preoccupato per la tua schiena, cervicale. Ho un’idea per rompere il ghiaccio subito, ci facciamo un bagno insieme? ” dice Claudio Amendola a Donatella che replica “ ma tu non stai buono? Puoi chiudere l’acqua ”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Grande Fratello. . I dubbi degli inquilini hanno causato una dura reazione da parte di Domenico e Valentina #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook
Una notte che ha stravolto tutto, un biglietto segreto, la resa dei conti e sorprese inaspettate #GrandeFratello inizia ORA su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity con una nuova puntata da seguire e commentare insieme! - X Vai su X
Grande Fratello 2025, stasera su Canale 5: anticipazioni della diretta di lunedì 3 novembre. Nomination, eliminati e sondaggi - Stasera, lunedì 3 novembre 2025, torna il Grande Fratello 2025 di Simona Ventura in prima serata su Canale 5: chi sarà eliminato? Come scrive superguidatv.it
Grande Fratello 2025, nomination: chi è stato nominato oggi, 3 novembre - Grande Fratello 2025, nomination: chi è stato nominato oggi, 3 novembre. Come scrive tpi.it
Grande Fratello 2025, puntata 3 novembre/ Diretta ed eliminato: arriva la mamma di Rasha, Amendola ospite - Il Grande Fratello 2025 torna in onda oggi con una nuova puntata: su canale 5: il ritorno di Valentina, l'arrivo della mamma di Rasha e Amendola ospite. Scrive ilsussidiario.net