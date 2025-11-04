Grande Fratello 2025 l’ingresso di Claudio Amendola e la sfida con Donatella | Video Mediaset

Al Grande Fratello 2025 un ospite speciale entra nella casa: si tratta di Claudio Amendola che arriva per un esperimento con Donatella. Ecco cosa è successo. Claudio Amendola al Grande Fratello 2025: l’incontro con Donatella. Claudio Amendola entra nella casa del Grande Fratello 2025 per un esperimento con protagonista Donatella. La casalinga di Bari si ritrova all’improvviso a stretto contatto con l’attore romano. “ Devo parlarti un secondo, anzi è proprio di questo che devo parlarti. Sono preoccupato per la tua schiena, cervicale. Ho un’idea per rompere il ghiaccio subito, ci facciamo un bagno insieme? ” dice Claudio Amendola a Donatella che replica “ ma tu non stai buono? Puoi chiudere l’acqua ”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

