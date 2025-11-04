Il patto della banana fa discutere nella casa del Grande Fratello 2025. Tutto è nato per scherzo da Francesco che precisa: “è nato tutto come uno scherzo”, ma le ragazze hanno reagito male. Cosa è successo? Il patto della banana tra i concorrenti fa discutere nella casa del Grande Fratello 2025. I ragazzi nella casa del Grande Fratello 2025 si ritrovano a siglare scherzosamente il patto della banana dopo le prime eliminazioni che hanno visto uscire dal gioco tutti concorrenti uomini. Un patto che viene scoperto subito dalle donne che ci restano molto male. “ Noi ci siamo trovate, non mi sembra uno scherzo, avete detto votiamo le donne” ribatte Flaminia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, il patto della banana: le dinamiche dei ragazzi pronti a nominare le ragazze divide la casa | Video Mediaset