Nomination Grande Fratello del 3 novembre 2025 7a puntata. Durante la settima puntata del Grande Fratello 2025 non poteva mancare il momento delle nomination. Prima i concorrenti immuni che questa settimana sono: Ivana, Omer, Rasha, Anita e Flaminia. Al via le nomination palesi: Grazia nomina Francesca e Simone: “per il litigio di Halloween ingiustificato”;. Mattia vota Giulia: “ per il voto della settimana scorsa, ma finalmente stiamo cominciando a parlare”;. Benedetta nomina Grazia: “ non ho sopportato una cosa successa questa mattina con Anita “;. Jonas vota Giulia “ non mi piacciono più dei suoi ragionamenti “;. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello 2025: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 3 novembre | Video Mediaset

