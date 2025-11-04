Grande Fratello 2025 | Francesco eliminato Valentina contro Benedetta
Claudio Amendola, ospite speciale in casa, ha provato a far sciogliere la casalinga di Bari, Donatella. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Grande Fratello, le pagelle: Simona Ventura sbrocca (5,5), l'ultimatum di Valentina (7), Cristina on fire (8), il "patto della banana" fa cilecca (4) - facebook.com Vai su Facebook
Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Domenico, Francesca e Simone, Giulia e Grazia. #GrandeFratello - X Vai su X
Chi è eliminato Grande fratello 2025, puntata 3 novembre/ Francesco, Francesca e Simone i più a rischio - Pur dividendo molto il pubblico, anche Jonas Pepe sembra destinato a restare nella casa del Grande Fratello non rischiano l’eliminazione nella puntata odierna. ilsussidiario.net scrive
Grande Fratello, Francesco Rana eliminato: quattro concorrenti in nomination - In nomination finiscono 4 concorrenti: Francesca e Simone, Grazia Kendi, Giulia Soponariu e Domenico D’Alterio. Da fanpage.it
Grande Fratello: Francesco Rana eliminato, le percentuali del televoto - Il televoto ha deciso: il concorrente di Giovinazzo deve abbandonare la Casa. Riporta mondotv24.it