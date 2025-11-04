Grande Fratello 2025 | duro sfogo della fidanzata di Mattia Scudieri
Al Grande Fratello si parla molto del rapporto tra Mattia Scudieri e Grazia Kendi. Fuori, la fidanzata di lui, Carlotta Vendemmia, ha rotto il silenzio e ha pubblicato un messaggio sui social. I fan si chiedono dove porterà questa storia e se vedremo altri confronti in puntata. Intanto arrivano parole chiare di Grazia, che ha ammesso quello che prova, e lo sfogo di Carlotta. Grande Fratello 2025: Grazia ammette la cotta per Mattia. In settimana Grazia Kendi ha dichiarato: “Sono molto onesta e non voglio nascondermi o negare tutto. a me lui piace. sto cercando di evitare molte cose. se mi chiederanno qualcosa in puntata, sarò la prima a criticare me stessa, ma so io cosa provo”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
