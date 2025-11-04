Grande Fratello 2025 chi è uscito ieri sera lunedì 3 novembre 2025? | Video Mediaset
Grande Fratello 2025, chi è uscito ieri sera lunedì 3 novembre 2025? Durante la sesta puntata del reality show, Simona Ventura ha comunicato ai concorrenti il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Jonas, Francesco Rana, Mattia e Francesca e Simone? Chi è stato eliminato al Grande Fratello? Puntata del 3 novembre 2025. Durante la diretta di lunedì 3 novembre 2025 del Grande Fratello 2025 è tempo di scoprire il verdetto del televoto. A rischio eliminazione Jonas, Francesco Rana, Mattia e Francesca e Simone. E’ il momento del verdetto del televoto con Simona Ventura che invita i concorrenti nominati spalle al led. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
