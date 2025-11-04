Gps in crisi a Vicenza Tarasconi | Non può usare i soldi di Piacenza per ripianarsi lì
«La società Gps è in una situazione debitoria a Vicenza. Ho letto le carte del suo piano di risanamento. La cosa strana è che si scrive che avrebbe bisogno dei soldi di Piacenza Parcheggi per saldare il suo debito con Vicenza. È chiaro che per noi non può esistere una cosa del genere». È Katia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
