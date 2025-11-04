Gorgonzola il restyling energetico del polo in via Adda
La riqualificazione energetica avanti tutta, i progetti per il rifacimento delle aree sportive esterne ormai pronti, e un nuovo finanziamento già "in tasca" per il rifacimento delle palestre, tutto con fondi della Città Metropolitana. Lavori a tutto spiano al polo scolastico superiore Argentia e Marconi di via Adda, storico complesso d’istruzione superiore frequentato da un migliaio di ragazzi. Sono ormai in fase avanzata i cantieri per il restyling energetico, frutto di un "appalto innovativo" e dei fondi del bando "Territori virtuosi", antecedente al Pnrr. Gli istituti gorgonzolesi erano rientrati nel secondo lotto di opere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
