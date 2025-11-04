Google migliora l’esperienza con Search Live sui dispositivi Android con una novità
Con l'ultima versione di App Google, il colosso di Mountain View sta distribuendo una novità per Search Live, il Gemini Live della AI Mode. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
