Google Foto nasconde una novità che renderà più immediato l’accesso ad Ask Photos
Un noto insider ha scovato due novità in sviluppo, legate alla funzione "Ask Photos", nell'ultima versione di Google Foto per Android. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Scopri altri approfondimenti
Zuckerberg non nasconde di voler superare OpenAI, Google e Musk ed è pronto a investire più dei 72 miliardi di quest'anno. La tassa una tantum pesa sui numeri - facebook.com Vai su Facebook
Google Foto: Veo 3 trasforma le foto in video, come funziona - Il nuovo modello AI trasforma le immagini in video animati da quattro secondi, disponibili nell'hub Create. Da punto-informatico.it