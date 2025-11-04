Golf Ravazzolo firma la tappa del Podio Argenti Tour La Coppa famiglia a Marco e Filippo Evangelisti Al Casalunga brillano anche Marchetti e Vignudelli

La Coppa famiglia e amici ha dato il via all'attività agonistica del Golf Club Casalunga. In un clima di grande fairplay e goliardia i giocatori sono scesi in campo a coppie senza risparmiarsi. Tra i famigliari Marco e Filippo Evangelisti (43) hanno la meglio su Bruno e Andrea Venturi, a pari punti, ma con un peggior parziale nelle ultime buche, al termine di un testa a testa all'ultimo colpo. Nella categoria amici Fabrizio Marchetti e Alessandro Vignudelli (47) dominano precedendo Ottavio Lazzarato e Amedeo Stefanini (43). Nella stessa giornata al Golf Club Bologna Carlo Alberto Ravazzolo vince la tappa del Podio Argenti Tour.

