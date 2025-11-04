Golf L’Abu Dhabi HSBC Championship apre i playoff Sarà caccia a McIlroy
Appuntamenti finali sul Dp World Tour. Con l’arrivo di novembre, infatti, come di consueto, arrivano anche gli ultimi due tornei del maggiore circuito europeo di golf, parte dei play off di stagione. Si parte giovedì 6 fino a domenica 9 con l’Abu Dhabi HSBC Championship sui fairway dello Yas Links, torneo che gli inseguitori di McIlroy dovranno sfruttare per cercare di mettere pressione al n.1 della Race to Dubai. Dopo 40 eventi su 5 continenti in più di 27 stati, dunque, il Dp World Tour atterra negli Emirati Arabi per un appuntamento da non perdere. Il più combattivo nonchè il più indicato a spodestare il nordirlandese è il britannico Marco Penge, quest’anno vincitore di ben 3 tornei, che con 441,32 punti di differenza si attesta al secondo posto della r2dr. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Ideashopadria-Ma.Ni. Imagine Dragons · Bad Liar. ? Golf a noleggio per qualsiasi occasione. Che si tratti di un concerto, un evento fieristico o sportivo, di una necessità lavorativa o di una prova a breve termine prima di acquistare una golf car nuova, contatt - facebook.com Vai su Facebook
Abu Dhabi Sports Council announce new youth golf project in partnership with HSBC - Aref Al Awani, General Secretary of Abu Dhabi Sports Council (ADSC), has revealed a golf development programme in schools, similar to the highly successful HSBC China Junior Golf Program model, will ... Si legge su uk.finance.yahoo.com
L’Abu Dhabi Championship live su Sky Sport. Sul green anche tre italiani - Da giovedì 19 a domenica 22 gennaio su Sky Sport Golf, Sky Sport Uno e in streaming su NOW un altro grande evento del DP World Tour, l’Abu Dhabi HSBC Championship. sport.sky.it scrive
TCA Abu Dhabi launches series of ?Play, Stay and Watch? packages for Abu Dhabi HSBC Golf Championship - Abu Dhabi Tourism & Culture Authority (TCA Abu Dhabi) has launched a series of compelling ? Da zawya.com