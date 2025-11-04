Golf Gramicia’s Cup a Simone Bovinelli Oltre sessanta giocatori sul green

Fine settimana pieno di impegni per la sezione golf del Cus Ferrara, che sfruttando le giornate festive, ha organizzato due gare di spessore. Sabato è disputata la XXXVI edizione della Gramicia’s Cup, una delle gare più storiche e sentite del calendario ferrarese. L’appuntamento, nato per ricordare le origini del golf in città e i primi tornei disputati sui green ancora acerbi della società, ha visto la partecipazione di oltre 60 giocatori, a conferma della vitalità e della passione che da sempre caratterizzano questo evento. La giornata, avvolta da una leggera foschia autunnale, ha regalato temperature quasi primaverili, offrendo condizioni di gioco piacevoli e un’atmosfera suggestiva per tutti i partecipanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

