Golden Boy 2025 | trionfa Doué ma c’è anche un po’ di Juventus! Tutti i premi assegnati da Tuttosport

Juventusnews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Golden Boy 2025, svelati tutti i vincitori: trionfa Desiré Doué, premi anche per Campos, Williamson e la bianconera Schatzer. Non solo  Desiré Doué. Il gala del  Golden Boy 2025, tenutosi oggi a Torino presso il Grattacielo della Regione Piemonte, ha celebrato il meglio del calcio europeo, assegnando una serie di prestigiosi riconoscimenti che vanno oltre il premio per il miglior Under 21.  Tuttosport  ha infatti premiato dirigenti, agenti e giocatrici che si sono distinti nell’ultimo anno solare. Oltre al trionfo del talento francese,  Desiré Doué, che si è aggiudicato l’ambito  Golden Boy Absolute Best, la cerimonia ha visto sfilare molti volti noti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Golden Boy 2025: trionfa Doué, ma c’è anche un po’ di Juventus! Tutti i premi assegnati da Tuttosport

