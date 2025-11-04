Golden Boy 2025 | trionfa Doué ma c’è anche un po’ di Juventus! Tutti i premi assegnati da Tuttosport

Golden Boy 2025, svelati tutti i vincitori: trionfa Desiré Doué, premi anche per Campos, Williamson e la bianconera Schatzer. Non solo Desiré Doué. Il gala del Golden Boy 2025, tenutosi oggi a Torino presso il Grattacielo della Regione Piemonte, ha celebrato il meglio del calcio europeo, assegnando una serie di prestigiosi riconoscimenti che vanno oltre il premio per il miglior Under 21. Tuttosport ha infatti premiato dirigenti, agenti e giocatrici che si sono distinti nell’ultimo anno solare. Oltre al trionfo del talento francese, Desiré Doué, che si è aggiudicato l’ambito Golden Boy Absolute Best, la cerimonia ha visto sfilare molti volti noti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Golden Boy 2025: trionfa Doué, ma c’è anche un po’ di Juventus! Tutti i premi assegnati da Tuttosport

Argomenti simili trattati di recente

Coppa UEFA 1972/1999 The Golden Age Nell'edizione 1980/81 trionfa l'Ipswich Town di Bobby Robson e soprattutto dello scozzese John Wark, allevato dal club biancoblu dopo un provino al City. Wark scrisse la storia della sua squadra e quella delle Coppe - facebook.com Vai su Facebook

Désiré Doué: il talento del Psg è l'European Golden Boy Absolute Best 2025 - La giuria internazionale dei giornalisti non ha avuti dubbi e ha messo la ciliegina sulla torta a un’annata straordinaria, culminata con la finale di Champions vinta da protagonista ... Secondo tuttosport.com

Dalla Francia: Desire Doue ha vinto il Golden Boy 2025. Battuti Guler e Huijsen - Il calcio europeo ha un nuovo principe: Désiré Doué, attaccante ventenne del Paris Saint- Lo riporta tuttomercatoweb.com

Pio Esposito vince il Best Italian Golden Boy: un punto di partenza per l'attaccante dell'Inter - Il centravanti azzurro, protagonista di un grande avvio di stagione, si aggiudica il prestigioso trofeo individuale ... tuttosport.com scrive