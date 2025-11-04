Gol Vlahovic | deviazione vincente del serbo la Juventus la pareggia col suo nove! Tutto in equilibrio all’Allianz Stadium

Gol Vlahovic, i bianconeri riprendono la partita al 34?: il serbo finalizza una splendida azione corale, assist perfetto di Thuram. Esplode l’Allianz. La reazione che serviva, il gol che scaccia la paura. La Juventus di Luciano Spalletti risponde colpo su colpo e trova il meritatissimo pareggio nella notte cruciale di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Dopo lo shock iniziale per il gol di Catamo, i bianconeri hanno alzato il baricentro e, al 34° minuto, hanno trovato la rete dell’1-1 con il loro uomo più atteso: Dusan Vlahovic. Gol Vlahovic: la cronaca del pareggio. Il gol dell’1-1 è arrivato al termine di una bell’azione corale, una delle prime vere manovre ragionate della serata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol Vlahovic: deviazione vincente del serbo, la Juventus la pareggia col suo nove! Tutto in equilibrio all’Allianz Stadium

Contenuti che potrebbero interessarti

LE PAGELLE DI LAZIO - JUVENTUS BY ACCIUGHINA PERIN 6 Incolpevole sul gol c'è la deviazione che lo spiazza KALULU 6 Nessuna sbavatura e si propone spesso in avanti GATTI 5.5 Ha l'unica colpa di deviare in gol il pallone KELLY 6 Partita ordinata C - facebook.com Vai su Facebook

Che fine hanno fatto i bomber della serie A? Lautaro, Vlahovic, Gimenez: perché si segnano meno gol - Rispetto alle prime 10 giornate dello scorso torneo sono scomparse 56 reti, addirittura 88 rispetto a 5 anni fa. Secondo msn.com

Serie A - Le pagelle di Juventus-Udinese 3-1: Vlahovic e Yildiz indemoniati. Che pasticcio Goglichidze! - Diamo i voti al match dell'Allianz Stadium, arbitrato dal fischietto di Brindisi Marco Di Bello. Si legge su eurosport.it

??Bellingham-gol, Vlahovic ?? e Di Gre MURO! Juve bene ma è KO: 1-0 Real | OneFootball - Nella terza giornata di Champions League il Real Madrid passa di misura contro la Juventus grazie ad un gol di Jude Bellingham, il primo stagionale per il tuttofare inglese. Da onefootball.com