Gol assist rigori e pure leadership | i numeri confermano che Leao sta cambiando

Più giocate decisive, più dentro la partita: Rafa ha ritrovato il timone ed è l'uomo decisivo nella corsa scudetto del Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gol, assist, rigori e pure leadership: i numeri confermano che Leao sta cambiando

Gol di Pavlovic su assist di Leao, rigore parato da Maignan su Dybala: cuore e grinta fino alla fine. Più Roma prima dell’intervallo, più Milan nella ripresa. L’abbiamo vinta NOOOOI! ? - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Roma risultato 1-0: gol di Pavlovic, Maignan para un rigore. È aggancio al secondo posto - Contro la capolista il Milan soffre per tutto il primo tempo e passa al primo affondo con la cavalcata di Leao e il gol di Pavlovic. Si legge su msn.com

Moviola di Juventus Verona, analisi degli episodi/ Gol annullati e rigori non assegnati (4 marzo 2025) - Moviola di Juventus Verona, episodi dubbi sui gol annullati per Juventus e Hellas Verona e due rigori chiesti da entrambe Nella serata di ieri si è giocato il posticipo della ventisettesima giornata ... Come scrive ilsussidiario.net

Roma-Viktoria Plzen 1-2, gol e highlights: il rigore di Dybala non basta - Dal suo arrivo alla Roma (dal 2022/23), Paulo Dybala ha segnato tutti i 18 rigori calciati con il club giallorosso tra tutte le competizioni – tra i giocatori dei cinque principali campionati europei ... Segnala sport.sky.it