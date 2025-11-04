Gol Araujo | diagonale millimetrico niente da fare per Di Gregorio Doccia gelata all’Allianz Stadium Sporting già avanti

Gol Araujo, Juve Sporting Lisbona 0-1: i portoghesi colpiscono in contropiede al 13? con un preciso mancino, bianconeri subito costretti a inseguire. Un avvio da incubo, una doccia gelata che gela l’Allianz Stadium e complica maledettamente l’esordio europeo di Luciano Spalletti. Nella sfida da dentro o fuori contro lo Sporting Lisbona, la Juventus è già sotto: al 13? minuto, Araujo ha portato in vantaggio gli ospiti, concretizzando una ripartenza letale. Gol Araujo: la cronaca del vantaggio portoghese. Il gol dello Sporting è nato da una bell’azione in contropiede. La Juve, schierata con un assetto offensivo, ha perso un pallone sanguinoso a centrocampo, innescando la transizione rapida dei portoghesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

