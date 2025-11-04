Godzilla Minus One | svelato il titolo del sequel e quando potrebbe arrivare al cinema

La Toho ha avviato ufficialmente la produzione del sequel di Godzilla Minus One, con l’uscita prevista per il prossimo anno. Takashi Yamazaki tornerà alla regia e si occuperà nuovamente della sceneggiatura e degli effetti visivi ( premiati con l’Oscar ). Dopo mesi di riservatezza sul possibile seguito, il successo internazionale del film — sia al botteghino che presso la critica — ha reso l’annuncio altamente probabile. LEGGI ANCHE: Godzilla Minus One: la spiegazione del finale e del titolo del film Nel corso del Godzilla Fest 2025, organizzato in occasione del Godzilla Day alla Kanadevia Hall di Tokyo, è dunque stato svelato il titolo del nuovo capitolo del franchise: Godzilla Minus Zero. 🔗 Leggi su Cinefilos.it