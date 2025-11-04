Godzilla Minus One | svelato il titolo del sequel e quando potrebbe arrivare al cinema
La Toho ha avviato ufficialmente la produzione del sequel di Godzilla Minus One, con l’uscita prevista per il prossimo anno. Takashi Yamazaki tornerà alla regia e si occuperà nuovamente della sceneggiatura e degli effetti visivi ( premiati con l’Oscar ). Dopo mesi di riservatezza sul possibile seguito, il successo internazionale del film — sia al botteghino che presso la critica — ha reso l’annuncio altamente probabile. LEGGI ANCHE: Godzilla Minus One: la spiegazione del finale e del titolo del film Nel corso del Godzilla Fest 2025, organizzato in occasione del Godzilla Day alla Kanadevia Hall di Tokyo, è dunque stato svelato il titolo del nuovo capitolo del franchise: Godzilla Minus Zero. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In occasione del Godzilla Day, oggi 3 novembre, cioè il 71° anniversario dall'uscita del primo film #Godzilla nel 1954, è stato ufficialmente rivelato il titolo del sequel di #GodzillaMinusOne: si intitolerà #GodzillaMinusZero e la sceneggiatura e la regia saranno - facebook.com Vai su Facebook
Stanno per iniziare le riprese del sequel diretto di #Godzilla Minus One, sempre per la regia di Takashi Yamazaki. La Toho lo ha comunicato con un semplice teaser che rivela il titolo di questo seguito. Il conto alla rovescia è partito: - X Vai su X
Godzilla, svelato il titolo ufficiale del nuovo film sul Re dei Mostri! - Il nuovo capitolo della saga giapponese è stato finalmente annunciato durante il Godzilla Day 2025: ecco il titolo ufficiale. Come scrive bestmovie.it
Godzilla: svelato ufficialmente il titolo del sequel di Minus One! - Durante il Godzilla Fest 2025, Toho ha ufficialmente svelato il titolo del già annunciato sequel di Minus One, film sul leggendario kaiju che ha vinto pure un Oscar per i suoi effetti speciali: il ... Da drcommodore.it
Godzilla Minus One, svelato il titolo del sequel: sarà il remake del primo film? - Ora sappiamo qual è il titolo ufficiale ed il logo che accompagneranno il prossimo capitolo della saga giapponese dedicata a Godzilla. Secondo cinema.everyeye.it