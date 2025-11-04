Godwin | Con Atonement ho imparato a perdonare – Intervista

In occasione della sua prima volta in Italia, il talentuoso artista nigeriano Godwin ha presentato al pubblico milanese il suo nuovo album Atonement — un viaggio musicale e spirituale tra amore, perdono e rinascita. Durante l’intervista concessa a noi di SuperGuidaTV, l’artista ha raccontato le emozioni del concerto all’Alcatraz di Milano, il legame profondo con la sua terra d’origine, la Nigeria, e la convinzione che la musica possa davvero salvare le vite. Con voce calma ma piena di passione, Godwin riflette sull’espiazione personale e collettiva, sognando un futuro in cui l’arte africana possa avere finalmente lo spazio e il riconoscimento che merita. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

