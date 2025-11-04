Gocce di colore storia vera di Simona | la presentazione del libro di Dulcetta

Palermotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentazione del libro "Gocce di Colore - Storia vera di Simona".. una storia di resilienza, coraggio, volontà di una bambina, Simona, nata con la malattia rara denominata Artogriposi.Sarà presente l'autrice del Libro Adelaide Bianca Maria Dulcetta. dialogheranno con l'autrice la Presidente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

