Gli Usa muovono la Nimitz per una dimostrazione di forza alla Cina nel Mar Cinese Meridionale
Il Comando per l’ Indo-Pacifico (INDOPACOM) delle forze armate statunitensi ha emesso silenziosamente la scorsa settimana un ordine per preparare una “ dimostrazione di forza ” contro le manovre aggressive cinesi nel Mar Cinese Meridionale, secondo quanto appreso dalla CBS News. Non è chiaro quando questa operazione avrà luogo (se avrà luogo) ma l’ordine esecutivo dell’INDOPACOM ha stabilito di effettuare una dimostrazione di attacco di precisione in risposta alle crescenti ostilità della Repubblica Popolare Cinese (RPC) nelle acque contese di quel mare vitale per i commerci globali, in particolare per via delle continue e numerose azioni aggressive svolte nella ZEE (Zona Economica Esclusiva) delle Filippine, ai danni di imbarcazioni civili e militari di Manila. 🔗 Leggi su It.insideover.com
