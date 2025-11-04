Gli Usa hanno inviato all’Onu la bozza per l’istituzione di una forza internazionale a Gaza

Gli Stati Uniti hanno inviato a diversi membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una bozza di risoluzione per l’ istituzione di una forza internazionale nella Striscia di Gaza. Lo riporta Axios, che ha visionato il documento. La bozza darebbe agli Usa e agli altri Paese partecipanti mandato per governare Gaza e garantire la sicurezza nell’enclave palestinese fino alla fine del 2027, con possibilità di proroghe successive. L’obiettivo, ha spiegato un funzionario americano a Axios, è votare per l’istituzione della forza di sicurezza nelle prossime settimane, dopo i negoziati tra i membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in modo da dispiegare le prime truppe a Gaza entro gennaio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

