Gli stranieri sono il 10% eppure sei rapine su dieci le commettono loro

I dati del Viminale confermano che gli immigrati in proporzione delinquono di più. Soprattutto nel caso di reati predatori. Boom di casi tra i minori: +30% in quattro anni. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Gli stranieri sono il 10% eppure sei rapine su dieci le commettono loro

