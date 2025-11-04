Gli Stati Uniti e l' ombra di un attacco contro il Venezuela | ecco il vero piano di Trump

Donald Trump ha recentemente dichiarato ai microfoni della CBS che il suo acerrimo rivale, il presidente venezuelano Nicolás Maduro, avrebbe i giorni contati. Quelle parole, che in molti hanno interpretato come il presagio di un'incombente invasione del Venezuela, in realtà esprimono più un desiderio del tycoon che un reale proposito di guerra. Il piano di Trump, che gli è stato suggerito dal suo factotum Marco Rubio, va al di là di Maduro e del Venezuela e riguarda l'intero emisfero occidentale: ripristinare l'egemonia statunitense nelle Americhe, dove la dottrina Monroe è andata sperimentando un declino relativo nel corso del Duemila, con l'obiettivo di avere un "giardino di casa" libero dalle interferenze di Russia, Cina e Iran entro il 2028. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gli Stati Uniti e l'ombra di un attacco contro il Venezuela: ecco il (vero) piano di Trump

