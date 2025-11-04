Gli Stati generali Il nodo della biodiversità Ue nel contesto globale tra difficoltà e ritardi
di Marco Principini Tutto pronto per la 14esima edizione degli Stati Generali delle green economy 2025, evento annuale nell’ambito di Ecomondo e punto di riferimento per i protagonisti dell’economia di domani, decarbonizzata, circolare, capace di ripristinare il capitale naturale. Promosso dal Consiglio nazionale della green economy e dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile, in collaborazione con il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, patrocinato dalla Commissione europea e dal ministero delle imprese e del made in Italy, l’evento partirà oggi. Il focus di quest’anno sarà ‘La green economy europea nel nuovo contesto globale’ che farà anche il punto sullo stato di salute dei settori della green economy. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
