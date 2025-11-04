Gli esperti hanno testato il cioccolato | le migliori marche economiche secondo Altroconsumo
In un periodo in cui i prezzi continuano a salire, concedersi un momento di dolcezza non dovrebbe diventare un lusso. Fortunatamente, il mercato italiano del cioccolato offre ancora diverse opzioni economiche, capaci di unire gusto e qualità. Non serve spendere cifre elevate per godersi una buona tavoletta: basta saper scegliere con un po’ di attenzione. Il prezzo non è tutto. Lo dimostra anche un’indagine di Altroconsumo, che ha messo a confronto diverse tavolette di cioccolato fondente da supermercato. I risultati hanno sorpreso molti: alcuni prodotti dal costo inferiore a un euro si sono rivelati più equilibrati e gustosi di marche ben più costose. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nuova Delhi ha testato per la prima volta la pioggia artificiale per ridurre lo smog, utilizzando aerei che rilasciano sostanze chimiche nelle nubi ? Il progetto di cloud seeding, sostenuto dal governo locale, suscita però forti critiche: gli esperti ne dubitano l'eff - facebook.com Vai su Facebook