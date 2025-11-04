Gli Elektro Guzzi al centro liquido del suono Dove finisce la macchina e comincia l’uomo
C’è chi programma la techno, e chi la suona. Da quindici anni gli Elektro Guzzi mettono chitarra, basso e batteria al servizio di un suono che pulsa come una macchina, ma r. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Una #soundwallpremiere che ci riempie di felicità ed orgoglio: l'anteprima integrale del nuovo album - un'evoluzione per certi versi inedita - degli elektro guzzi. Ovvero di un trio di musicisti che, numeri o non numeri, ha fatto, fa e farà tantissimo per dare ancora - facebook.com Vai su Facebook
Gli Elektro Guzzi al centro liquido del suono. Dove finisce la macchina e comincia l'uomo - “Volevamo tornare a ciò che siamo davvero: tre persone in una stanza a c ... Da ilfoglio.it