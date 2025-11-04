Gli avvocati del Foro di Brindisi piangono la scomparsa del collega Pasquale Annicchiarico

Brindisireport.it | 4 nov 2025

BRINDISI - Gli avvocati del Foro di Brindisi piangono la scomparsa dell’avvocato Pasquale Annicchiarico, venuto a mancare dopo una lunga malattia all'età di 64 anni. Viveva a Oria, suo lungo di nascita nonché sede dello studio legale. Profondo cordoglio è stato espresso dalla comunità forense. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

