Gli avversari di domani Cenerentola Kairat | la stella è un diciassettenne
Il computer ha deciso che la traversata tocca ai kazaki. Sette ore di volo e tre di fuso orario, da Almaty a Milano, per portare giocatori e staff del Kairat al cospetto dell’Inter, domani sera al Meazza, in uno dei quattro appuntamenti casalinghi che attendono Lautaro e compagni nel girone di Champions League. I vice-campioni d’Europa affrontano una Cenerentola, mai vista così in alto nelle coppe europee, la vera grande sorpresa dei turni che hanno preceduto il tabellone principale. L’impatto col calcio d’élite è stato complicato: 4 gol dallo Sporting Lisbona, ma con lo storico primo centro del club in Coppa, firmato da Edmilson, uno dei quattro brasiliani in rosa a cui vanno aggiunti due portoghesi e altri innesti provenienti da Russia, Bielorussia, Serbia, Israele e Georgia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
