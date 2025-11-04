Gli alpinisti italiani dispersi in Nepal potrebbero essere nove
Sono almeno tre, ma si teme che possano arrivare fino a nove, gli italiani dispersi in diverse zone del Nepal. Lo ha riferito la Farnesina. Le autorità locali al momento parlano di dispersi e non di morti. Il consolato generale italiano a Calcutta, competente per il Nepal, riporta una situazione molto complessa, con comunicazioni difficili e diverse famiglie italiane che non riescono a mettersi in contatto con i propri cari. Sono due i dispersi sul Manaslu, Stefano Farronato e Alessandro Caputo. Le ricerche sono in corso. Manca all’appello un italiano nella zona di Yalung Ri. E non si hanno notizie di altri 5-6 connazionali in altre aree del paese. 🔗 Leggi su Open.online
Una violenta valanga ha colpito il campo base del monte Yalung Ri, in Nepal, causando sette vittime accertate e due alpinisti italiani ancora dispersi. Le operazioni di soccorso sono rese difficili dalle condizioni meteo estreme Leggi l’articolo completo: https: - facebook.com Vai su Facebook
#Alpinisti italiani dispersi in Nepal, ricerche in corso sull' #Himalaya. #AlessandroCaputo e #StefanoFarronato sarebbero stati sorpresi da forti nevicate a quota 5 mila metri - X Vai su X
Nepal, morti due alpinisti italiani. Ci sono altri connazionali dispersi - La Farnesina informa che le autorità del Nepal hanno confermato il decesso di due degli alpinisti italiani dispersi. Lo riporta iltempo.it
Farnesina: morti i due alpinisti dispersi in Nepal, il milanese Caputo e il vicentino Farronato - Sono morti i due alpinisti italiani, il milanese Alessandro Caputo e il veneto Stefano Farronato, che risultavano dispersi sul Panbari, in Nepal. Scrive rainews.it
Nepal, morti i due alpinisti italiani dispersi. Si cercano altri connazionali - Alessandro Caputo e Stefano Farronato erano stati sorpresi da una valanga al Campo 1, a cinquemila metri sul livello del mare ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it