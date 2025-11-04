Gli affari di ' Er Negro' il capo piazza di Telegram che si fa pagare la droga in bitcoin per ripulire i guadagni sporchi

La base a Fiumicino. Le consegne in tutta Roma. I pagamenti in Bitcoin per non essere tracciati. Il cripto-denaro poi ripulito attraverso un contatto cinese. Fabio Pompei, per tutti 'Er Negro' da Casetta Mattei, si era creato un bel giro su Telegram. Lì, nel canale 'Negrostore', vendeva hashish e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

