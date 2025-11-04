Gli accordi sull’intelligenza artificiale nella musica sono una vittoria per artisti e fan

Dopo patto con Universal Music, Udio, una piattaforma di generazione musicale basata su IA, non permetterà più il download delle tracce generate. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Gli accordi sull’intelligenza artificiale nella musica sono una vittoria per artisti e fan

Scopri altri approfondimenti

Spese militari, commercio, investimenti, accordi sulle terre rare, riarmo e una candidatura al Nobel: il presidente americano ottiene tutto ciò che voleva dalla neopremier ultra nazionalista Sanae Takaichi nella tappa giapponese del viaggio in Asia. «Siamo l’all - facebook.com Vai su Facebook

AI, la musica entra nella terza era digitale: gli accordi per i diritti - Sono arrivati gli annunci di partnership che nel frattempo si sono concretizzate. Lo riporta agendadigitale.eu

Musixmatch sigla accordi su AI con Sony Music Publishing, Universal Music Publishing Group e Warner Chappell Music - Partnership pionieristica nel settore della musica che consentono a Musixmatch di sviluppare nuovi servizi basati su intelligenza artificiale, addestrati in modo etico e responsabile, utilizzando ... adnkronos.com scrive

Da testo a musica, OpenAI prepara l'IA che scrive canzoni - Dopo aver lanciato l'app Sora negli Usa e in Canada e il nuovo modello Sora 2 per la generazione di video, OpenAI starebbe lavorando ad un'intelligenza artificiale per creare musica. Riporta msn.com